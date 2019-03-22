«Зенит»: поправки в закон о долевом строительстве - не повод останавливаться
Сравнительно недавно вступили в силу поправки к закону № 214 «Об участии в долевом строительстве»
«Зенит» реализует в Орле масштабные проекты, строит комфортные кирпичные дома с жильем для людей с разным достатком.
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Теперь все объекты, разрешение на строительство которых было получено после 1 июля 2018 года, будут возводиться с непосредственным участием банков.
То есть привлекать средства дольщиков напрямую застройщики уже не смогут. Банк будет выступать посредником между двумя сторонами. А именно: строительство теперь будет вестись в кредит, а средства дольщиков разместят на эскроу-счетах.
ИСТОЧНИК KP.RU