«Добровоз»: орловцев приглашают помочь особым детям в передвижении по городу
В Орле появился необычные проект под названием «добровоз». Его создатели ищут людей, которые на безвозмездной основе готовы оказать помощь детям с особенностями развития в передвижении их по городу: а именно подвезти к местам реабилитации, отдыха, лечения, поликлиникам.
Волонтером может стать владелец авто, чей стаж вождения не менее 3 лет, владельцы таксопарков и водители такси, а также любой человек, готовый оплатить такси или даже дальнюю поездку, перелет. Словом, стать добровозом может тот, у кого есть желание и возможность помочь особым деткам и сделать город для них доступнее.
Получить подробную информацию и стать добровозом можно здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU