2019-03-22T10:21:23+03:00
Общество

«Добровоз»: орловцев приглашают помочь особым детям в передвижении по городу

Создатели благотворительного проекта ищут неравнодушных водителей
Ольга СУПОНЕВА
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Орловских водителей приглашают стать волонтерами и помочь деткам с особенностями развитияОрловских водителей приглашают стать волонтерами и помочь деткам с особенностями развитияФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле появился необычные проект под названием «добровоз». Его создатели ищут людей, которые на безвозмездной основе готовы оказать помощь детям с особенностями развития в передвижении их по городу: а именно подвезти к местам реабилитации, отдыха, лечения, поликлиникам.

Волонтером может стать владелец авто, чей стаж вождения не менее 3 лет, владельцы таксопарков и водители такси, а также любой человек, готовый оплатить такси или даже дальнюю поездку, перелет. Словом, стать добровозом может тот, у кого есть желание и возможность помочь особым деткам и сделать город для них доступнее.

Получить подробную информацию и стать добровозом можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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