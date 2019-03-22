За текущие крыши в многоэтажках Орла взялась прокуратура

СЕГОДНЯ 09:56 2019-03-22T09:57:29+03:00

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В Орле за протекающие кровли многоэтажек взялась прокуратура. Областное ведомство проверило ситуацию с домом №25 по Наугорскому шоссе.

Пару лет назад управляющей компании этого дома уже выдавалось предписание за ненадлежащую работу городской администрацией. Тогда кровля была залатана, но при проведении нынешней проверке были обнаружены следы залития и в квартирах, и на лестничных клетках.

- Прокурор вынес представление руководителю управляющей компании. Кроме того информация направлена в территориальный отдел Следственного комитета: для проверки законности расходования средств, затраченных на предыдущий ремонт кровли данного дома, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о том, чтобы включить дом в программу капитального ремонта в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU