За текущие крыши в многоэтажках Орла взялась прокуратура
В Орле за протекающие кровли многоэтажек взялась прокуратура. Областное ведомство проверило ситуацию с домом №25 по Наугорскому шоссе.
Пару лет назад управляющей компании этого дома уже выдавалось предписание за ненадлежащую работу городской администрацией. Тогда кровля была залатана, но при проведении нынешней проверке были обнаружены следы залития и в квартирах, и на лестничных клетках.
- Прокурор вынес представление руководителю управляющей компании. Кроме того информация направлена в территориальный отдел Следственного комитета: для проверки законности расходования средств, затраченных на предыдущий ремонт кровли данного дома, - сообщили «КП» в пресс-службе прокуратуры Орловской области.
В дальнейшем будет рассматриваться вопрос о том, чтобы включить дом в программу капитального ремонта в 2019 году.
ИСТОЧНИК KP.RU
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