2019-03-22T09:38:23+03:00
Происшествия

Ночью в Орле машина такси протаранила забор и дерево

Водитель легковушки получил травмы
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Сегодня ночью в Орле произошло очередное ДТП с участием автомобиля такси. «Рено Логан» протаранил дорожное ограждение и дерево.

Авария случилась примерно в 3.05 ночи. Водитель «Рено» ехал по Московской со стороны Старомосковской улицы в направлении Герцена.

- В районе дома 51 «а» по улице Московская он допустил наезд на препятствие - дорожное ограждение с последующим наездом на дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, был доставлен в больницу, после оказания помощи отпущен на амбулаторное лечение, - рассказали «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за минувшие сутки на Орловщине зарегистрировано 12 ДТП, 2 из них – с пострадавшими. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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