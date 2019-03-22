«Мир без границ»: Орел стал площадкой для большого молодежного форума

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-22T09:32:31+03:00

Участие в нем принимают сотни ребят из 10 регионов России и зарубежья

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В четверг, 21 марта, в Орле состоялось открытие большого молодежного форума «Мир без границ». Участие в нем принимают сотни представителей молодого поколения, которые приехали из разных регионов России, зарубежья, а также Донецкой и Луганской народных республик.

Проходит мероприятие по инициативе облправительства. В его программе - турниры по интеллектуальным играм, работа в рамках тематических секций, презентации лучших региональных практик. Работу форума завершит экскурсия по интерактивному музею истории Орла для представителей ЦФО.

- Сегодня Орловщина принимает талантливую молодежь из регионов центральной России. Молодые люди демонстрируют свои идеи и инициативы, идет активный обмен мнениями, в ходе командных игр, квестов и мастер-классов идет обучение коммуникативным навыкам. В настоящее время молодежные инициативы востребованы на государственном уровне, при реализации стратегических задач и национальных проектов, - отметил Вадим Соколов, зампред правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU