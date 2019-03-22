2019-03-22T09:13:35+03:00
Происшествия

В Орле лихач сбил ребенка на «зебре» и скрылся с места ДТП

Девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора
Ольга СУПОНЕВА
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ДТП случилось здесь. Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской областиДТП случилось здесь. Фото: отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области
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В Орле случилось ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода. Девочка переходила проезжую часть по «зебре», на зеленый сигнал светофора, когда ее сбил и скрылся с места происшествия неустановленный лихач.

Все случилось накануне, 21 марта, около половины третьего часа дня.

- Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, следовал по улице Полесской со стороны улицы Октябрьская в направлении Лескова и в районе дома 10 по улице Лескова, при повороте налево, не уступил дорогу и допустил наезд на 13-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть дороги улицы Лескова на разрешающий сигнал светофора, слева направо по ходу движения транспортного средства, - описали ситуацию «Комсомолке» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Ребенка осмотрели медики – девочка получила травмы. Отпущена на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 12 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими.

ИСТОЧНИК KP.RU

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