2019-03-21T18:08:07+03:00
Общество

В Орловской области подорожала продуктовая корзина социально значимых товаров

Меньше чем за месяц ее стоимость увеличилась почти на 9 рублей
Ольга СУПОНЕВА
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Некоторые из социально значимых продуктов выросли в цене, другие наоборот стали дешевлеНекоторые из социально значимых продуктов выросли в цене, другие наоборот стали дешевлеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орловской области с 25 февраля по 18 марта увеличилась стоимость продуктовой корзины социально значимых товаров. За три недели она выросла на 0,3% или на 8,8 рубля.

Речь идет о наборе из 24 социально значимых продовольственных товарах. В их числе мясо, яйца, картофель, молоко и другие. Стоит отметить, что если некоторые из этих продуктов выросли в цене, другие наоборот стали дешевле.

- На 9 видов социально значимых продовольственных товаров средние розничные цены снизились. В частности, речь идет о ценах на молоко – на 0,4%, вермишель – 0,4%, морковь – 0,5%, соль – 0,7%, говядину – 1,4%, кур охлажденных – 1,8%, баранину – 1,8%, яйца куриные – 2,8%, картофель – 4,8%. Не изменились средние розничные цены на масло подсолнечное, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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