2019-03-21T16:25:00+03:00
Происшествия

Под Орлом полицейские задержали закладчика наркотиков

За сбыт «синтетики» в особо крупном размере ему грозит реальный срок
Ольга СУПОНЕВА
Поделиться:
Фото: архив "КП"Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В Орловском районе полицейские задержали очередного закладчика. За сбыт «синтетики» в особо крупном размере ему грозит реальный срок.

Синтетический наркотик дилер поместил в так называемый тайник близ гаражного кооператива. Однако до своего покупателя запрещенное вещество так и не дошло – 2,2 грамма «синтетики» изъяли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции.

- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орловской области подорожала продуктовая корзина социально значимых товаров
В Орле объявлено штормовое предупреждение
Команда из Орла отправится на всероссийских фестиваль "Открытая Росгвардия"
Двое орловцев захотели разжиться деньгами и украли мотоблок
В Орле чиновники подвели итоги деятельности в сфере образования за 2018 год
Орловский композитор Евгений Дербенко отпраздновал 70-летие
Мокрый снег и ветер: в Орле ухудшится погода
В Орле отечественная легковушка въехала в многоэтажный дом
День открытых дверей проведет орловская детская школа искусств имени Кабалевского
Орловцев научат своими руками делать маскарадные маски
Орловский музей Тургенева запустил волонтерский проект
Почти 300 мест для сбора коммунальных отходов определили в Орле
Конкурс чтецов духовной поэзии и прозы пройдет в Орле в грядущее воскресенье
КСП Орла заподозрила коррупционную составляющую в уборке кладбищ, скверов и парков