Под Орлом полицейские задержали закладчика наркотиков

СЕГОДНЯ 16:24 2019-03-21T16:25:00+03:00

За сбыт «синтетики» в особо крупном размере ему грозит реальный срок

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В Орловском районе полицейские задержали очередного закладчика. За сбыт «синтетики» в особо крупном размере ему грозит реальный срок.

Синтетический наркотик дилер поместил в так называемый тайник близ гаражного кооператива. Однако до своего покупателя запрещенное вещество так и не дошло – 2,2 грамма «синтетики» изъяли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков районного отдела полиции.

- Возбуждено уголовное дело. В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU