2019-03-21T16:24:05+03:00
Общество

В Орле объявлено штормовое предупреждение

«КП» напоминает, куда звонить в случае аварий и происшествий
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле объявлено штормовое предупреждениеВ Орле объявлено штормовое предупреждениеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле объявлено штормовое предупреждение. В течение суток с 9 часов вечера 21 марта на территории Орловской области ожидаются налипание мокрого снега, гололедица на дорогах, местами усиление скорости ветра с порывами до 18 метров в секунду.

Орловцев убедительно просят не оставлять транспортные средства на стоянку вблизи больших конструкций, сухих деревьев и вблизи многоэтажных домов, чтобы исключить случаи падения слабо укрепленных конструкций и веток деревьев. Рекомендуется и вовсе воздержаться от езде на автомобиле.

Напомним, в случае аварий и происшествий нужно немедленно сообщить первичную информацию в ЕДДС городской администрации по телефонам: 43-22-12, 43-37-35 или старшему оперативному дежурному ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области» по телефонам: 01, 101, 8-4862-44-98-60, 43-09-45, 43-37-36.

ИСТОЧНИК KP.RU

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