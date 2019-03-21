Команда из Орла отправится на всероссийских фестиваль "Открытая Росгвардия"

СЕГОДНЯ 15:59 2019-03-21T16:08:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Орловские росгвардейцы представят свой регион на фестивале "Открытая Росгвардия". 23 марта в «Лужниках» соберутся тысячи людей, чтобы увидеть, запомнить и принять участие в самых ярких моментах первого в истории ведомства фестиваля.

- Несколько десятков правоохранителей регионального Управления вошли в состав сборной команды Орловской области. Вместе с военнослужащими и сотрудниками из 18 регионов ЦФО их ожидают спортивные соревнования, конкурсы художественной самодеятельности и профессионального мастерства. Это уникальное мероприятие по своему формату и впервые проводится в таком масштабе, - рассказали "КП" в пресс-службе регионального управления ведомства.

Как отметил командующий Центральным округом Росгвардии генерал-полковник Игорь Голлоев, праздник этот не только для военнослужащих, сотрудников и членов их семей, но и для всех желающих москвичей и гостей столицы.

На фестивале гостей ждет выставка вооружения и военной техники, спортивные и кулинарные конкурсы. Самым зрелищным станут показательные выступления подразделений специального назначения и кинологов. Для всех желающих будет работать полевая кухня.

ИСТОЧНИК KP.RU