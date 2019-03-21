Двое орловцев захотели разжиться деньгами и украли мотоблок

СЕГОДНЯ 15:42 2019-03-21T15:43:59+03:00

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В Орловской области двоих парней задержали за кражу мотоблока. Молодые люди хотели разжиться деньгами и выбрали незаконный путь.

Инцидент случился в Кромском районе. Здесь в местный отдел полиции обратился мужчина с заявлением о краже: у него пропала аграрная техника. Заявитель пояснил, что хранил мотоблок в сарае, расположенной рядом с домом. Стражи порядка взялись за поиск похитителей.

Через какое-то время полицейским удалось выйти на след подозреваемых. Как оказалось, к краже причастные двое местных парней – 22 и 23 лет. Воришки перекусили дужку навесного замка сарая и «увели» мотоблок. Сами они пояснили, что хотели его продать.

- В отношении злоумышленников по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ следственным отделением ОМВД по Кромскому району возбуждено уголовное дело, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Сейчас молодые люди под подпиской о невыезде. Мотоблок полицейские изъяли.

ИСТОЧНИК KP.RU