СЕГОДНЯ 15:36 2019-03-21T15:48:14+03:00

В Орле чиновники подвели итоги деятельности в сфере образования за 2018 год Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В Орле чиновники подвели итоги деятельности в сфере образования за 2018 год на заседании комитета по образованию, культуре, спорту, молодёжной политике и туризму. С докладом о результатах в этом направлении выступила и.о. руководителя регионального Департамента образования Татьяна Крымова.

По словам Крымовой, расходы на образование составили треть общего объёма расходов областного бюджета. При этом средняя заработная плата в 2018 году составляла почти 23,5 тысяч рублей.

Подняла Татьяна Крымова и вопрос о нехватке мест в детских садах области. Согласно прогнозам, ситуация изменится в лучшую сторону после открытия в декабре 2019 года двух детских садов по 230 мест каждый. Они будут построены в рамках федерального проекта по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в дошкольных организациях.

Рассказала и.о. руководителя регионального Департамента образования и о приоритетах развития образовательной системы. Татьяна Крымова отметила ряд таких позиций, как ликвидация двухсменного режима работы школ, работа по созданию дополнительных мест в детских садах, оснащение всех общеобразовательных организаций высокоскоростным интернетом.

ИСТОЧНИК KP.RU