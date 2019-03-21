СЕГОДНЯ 13:34 2019-03-21T13:34:36+03:00

На юбилейном вечере в театре Тургенева собрались друзья и поклонники деятеля искусств

Изменить размер текста: A A

Орловский композитор Евгений Дербенко отпраздновал 70-летие. На юбилейном вечере в театре Тургенева в Орле собрались друзья и поклонники деятеля искусств.

Не понаслышке Евгения Петровича знают во всех странах мира. Его произведения звучат повсеместно. Слова признательности талантливому композитору выразили первые лица города.

На концерте зрителей порадовали своими произведениями оркестр народных инструментов, ансамбль скрипачей, солисты, академический хор и ученики Евгения Дербенко. В программу вошли также его оригинальные сочинения, авторские обработки народных песен, вариации на тему классической и современной музыки.

ЗНАЙ!

Евгений Дербенко – автор более трёх тысяч произведений в различных жанрах. Среди его сочинений музыка для оркестров, ансамблей, сольных народных инструментов, композиции к спектаклям, вокально-инструментальные сочинения, две одноактные оперы – «Великое посольство» и «Звезда России».

ИСТОЧНИК KP.RU