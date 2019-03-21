Мокрый снег и ветер: в Орле ухудшится погода

СЕГОДНЯ 13:18 2019-03-21T13:18:32+03:00

Зима напомнит орловцам о себе еще раз Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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В региональном МЧС орловцев предупредили об ухудшении погоды. В ближайшие сутки на Орловщине ожидается мокрый снег, ветер, гололедица.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 21 марта по 21 час 22 марта на территории области облачно с прояснениями. Ночью местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах местами гололедица, днем умеренные, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ветер ночью юго-западный 6-11, днем северо-западный 10-15 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью -3°С…+2°С, днем +4°С…+9°С.

- В плохую погоду сохраняйте осторожность при передвижении, при сильных порывах ветра не стоит находиться рядом с рекламными щитами и другими легкими конструкциями, деревьями, быть осторожными, обходя оборванные провода, - обратились к орловцам в ГУ МЧС России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU