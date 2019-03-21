В Орле отечественная легковушка въехала в многоэтажный дом

СЕГОДНЯ 13:05 2019-03-21T13:31:01+03:00

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В Орле «Лада» протаранила жилую многоэтажку. Авария случилась сегодня утром, 21 марта, на улице Генерала Жадова.

ДТП произошло около 8 часов. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, машина врезалась в дом. Очевидцы вызвали полицейских и спасателей.

- Пострадавших в ДТП нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в том, как ДТП стало возможным и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU