В Орле отечественная легковушка въехала в многоэтажный дом
Авария случилась нынешним утром на Генерала Жадова
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области
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В Орле «Лада» протаранила жилую многоэтажку. Авария случилась сегодня утром, 21 марта, на улице Генерала Жадова.
ДТП произошло около 8 часов. По предварительной информации, водитель отечественной легковушки не справился с управлением, машина врезалась в дом. Очевидцы вызвали полицейских и спасателей.
- Пострадавших в ДТП нет, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.
Сотрудники Госавтоинспекции разбираются в том, как ДТП стало возможным и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU
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