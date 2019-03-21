СЕГОДНЯ 12:47 2019-03-21T12:48:31+03:00

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День открытых дверей проведет орловская детская школа искусств имени Кабалевского в воскресенье, 24 марта. Дети и их родители смогут пообщаться с руководством школы, педагогами, учениками и выпускниками школы, а также узнать об образовательных программах.

- Для гостей планируются концерт-презентация разных специализаций и выставка работ учащихся отделений живописи, декоративно-прикладного творчества, фото и видеотворчества, - сообщили «КП» организаторы.

Мероприятие начнется в полдень.

Адрес: улица Полярная, 11.

ИСТОЧНИК KP.RU