Орловцев научат своими руками делать маскарадные маски
Мастер-класс пройдет в преддверии Дня театра
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Орловцев приглашают на мастер-класс по изготовлению маскарадных масок. Делать их своими руками горожан научат в преддверии Дня театра, который празднуется 27 марта.
Мастер-класс состоится уже в грядущую субботу, 23 марта в Городском парке. Организаторы приглашают всех желающих, урок будет бесплатным.
Правда, чтобы принять участие, заранее нужно записаться. Сделать это можно по телефону 59-88-10. Также организаторы просят принести с собой сменную обувь.
КОГДА, ГДЕ?
Городской ПКиО, ККЗ «Юбилейный», ауд. 6
23 марта в 17.00
ИСТОЧНИК KP.RU
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