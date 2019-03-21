Орловцев научат своими руками делать маскарадные маски

СЕГОДНЯ 12:45 2019-03-21T12:45:04+03:00

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Орловцев приглашают на мастер-класс по изготовлению маскарадных масок. Делать их своими руками горожан научат в преддверии Дня театра, который празднуется 27 марта.

Мастер-класс состоится уже в грядущую субботу, 23 марта в Городском парке. Организаторы приглашают всех желающих, урок будет бесплатным.

Правда, чтобы принять участие, заранее нужно записаться. Сделать это можно по телефону 59-88-10. Также организаторы просят принести с собой сменную обувь.

КОГДА, ГДЕ?

Городской ПКиО, ККЗ «Юбилейный», ауд. 6

23 марта в 17.00

ИСТОЧНИК KP.RU