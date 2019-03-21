Орловский музей Тургенева запустил волонтерский проект

СЕГОДНЯ 12:26 2019-03-21T12:26:26+03:00

Орловской молодежи предлагают попробовать себя в роли волонтеров Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Орловской молодежи предлагают попробовать себя в роли экскурсоводов, организаторов конкурсов и мастер-классов

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С 18 марта в Орловском объединенном государственном литературном музее Тургенева стартовал волонтерский проект, направленный на помощь в организации и проведении фестивалей, конкурсов, выставок, экскурсий и популяризацию культурных традиций и практик.

К участию в проекте приглашают активную молодежь, студентов, участников молодежных общественных организаций и всех не равнодушных к культуре родного города.

- Волонтерство в нашем музее – это возможность пройти индивидуальное обучение, бесплатно посещать выставки, получить опыт организации и проведения массовых мероприятий, научиться проводить экскурсии, мастер-классы, а также предложить собственные проекты, - рассказала «КП» Надежда Белинская, координатор волонтерской службы музея.

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ?

Прийти в музей: Орел, ул. 7-го Ноября, д. 20,

Написать письмо: mass.turgenev@yandex.ru.

Позвонить координатору: 8 (4862) 76-15-74, +7 910 748 5037

ИСТОЧНИК KP.RU