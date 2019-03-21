2019-03-21T12:23:35+03:00
Общество

Почти 300 мест для сбора коммунальных отходов определили в Орле

В них организуют почасовой вывоз мусора
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Почти 300 мест для сбора коммунальных отходов определили в ОрлеПочти 300 мест для сбора коммунальных отходов определили в ОрлеФото: Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Работу по сбору твердых коммунальных отходов обсудили чиновники 19 марта на рабочем совещании в администрации Орла. По словам замначальника управления городского хозяйства и транспорта, было проведено 34 комиссионных обследования территорий. В итоге в городе определили 291 место почасового сбора мусора.

Представитель УК «Зеленая роща» сообщил, что в апреле в Орле появятся 150 отдельных контейнеров. Также чиновники обсудили и вопрос уборки прилегающей к месту накопления мусора территории.

По словам властей, необходимо на законодательном уровне определить радиус места погрузки ТКО. Пока перевозчик убирает только тот мусор, который просыпался при манипуляции с контейнером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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