Конкурс чтецов духовной поэзии и прозы пройдет в Орле в грядущее воскресенье

СЕГОДНЯ 12:18 2019-03-21T12:19:24+03:00

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Уже в грядущее воскресенье, 24 марта, в Орле пройдет конкурс чтецов духовной поэзии и прозы. Приурочено творческое состязание к всероссийскому Дню православной книги, который отмечается 14 числа первого весеннего месяца.

Площадкой для проведения конкурса станет библиотека им. Бунина. Участниками его станут воспитанники воскресных школ при орловских храмах, учащиеся православных гимназий.

- В ходе Конкурса его участники прочтут произведения православной тематики писателей и поэтов России, а также произведения собственного сочинения. Приветствуются произведения о святых земли Орловской, а также поэтов и писателей Орловского края, - сообщает сайт Орловской митрополии.

ИСТОЧНИК KP.RU