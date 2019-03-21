КСП Орла заподозрила коррупционную составляющую в уборке кладбищ, скверов и парков

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-21T11:53:04+03:00

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Контрольно-счетная палата Орла проанализировала уборку кладбищ, парков и скверов в областной столице. По ее итогам, специалисты КСП обнаружили не только неэффективное расходование средств, но и признаки коррупции.

- Неэффективное расходование бюджетных средств на оплату услуг по содержанию и уборке скверов, парков и кладбищ в Орле по 20 муниципальным контрактам, заключенным УКХ в декабре 2018 года составило 2 281,4 тысячи рублей. С целью ухода от проведения конкурентных процедур, УКХ искусственно раздробило единые сделки и заключило муниципальные контракты с единственным исполнителем на общую сумму 1 795,4 тыс. рублей, - рассказали в Контрольно-счетной палате Орла.

Отмечается, что документы, подтверждающие объём оказанных услуг и объекты, на которых они выполнялись, отсутствуют. Также по мнению КСП Управление коммунальным хозяйством города обосновывая начальную (максимальную) цену контрактов, использовало коммерческие предложения, которые содержат только общую стоимость услуг, без указания цены каждой услуги.

Материалы проверки специалисты направили в Прокуратуру и УФАС.

ИСТОЧНИК KP.RU