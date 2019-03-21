Тент сгорел при пожаре в производственном цехе в Орле

СЕГОДНЯ 11:46 2019-03-21T11:46:36+03:00

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В Орле 20 марта горел производственный цех. ЧП случилось на улице Машиностроительной после 10 часов вечера.

- В результате пожара внутри цеха сгорел тент на площади 60 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – семь выездов на ликвидацию пожара и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU