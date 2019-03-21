2019-03-21T11:44:22+03:00
Общество

Чиновники: зимний сезон в Орле прошел без травм

Первые лица города отчитались о спортивной жизни орловцев минувшей зимой
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Чиновники: зимний сезон в Орле прошел без травмЧиновники: зимний сезон в Орле прошел без травмФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Зимний сезон в Орле прошел без травм. Такой итог спортивной жизни орловцев минувшей зимой подвели чиновники на заседании профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике 20 марта.

Всего, как отметили депутаты, в Орле было подготовлено 18 ледовых площадок и 5 лыжных трасс. По словам первых лиц города, случаев травматизма на городских соревнованиях не отмечалось. Согласно подсчетам специалистов администрации, около 80 тысяч человек занимались физкультурой на подготовленных площадках, а также в 280 действующих в городе спортивных залах.

Но если на соревнованиях никто и не пострадал, то горка в центре города стала роковой. Напомним, в конце января жительница Орла решила прокатиться с необорудованной горки. Дело было неподалеку от центральной спасательной станции. Без травм не обошлось – женщина врезалась в фонарный столб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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