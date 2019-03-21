СЕГОДНЯ 10:26 2019-03-21T10:26:39+03:00

После ее обследования взрывоопасных предметов внутри не нашлось

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В Орле брошенная сумка обеспокоила спасателей. Для дежурства на улицу Молодежную сотрудники пожарно-спасательной части выезжали после полудня в среду, 20 марта.

- Бесхозная сумка была обнаружена около жилого дома. После ее обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – семь выездов на ликвидацию пожара и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU