В Орле брошенная сумка обеспокоила спасателей
После ее обследования взрывоопасных предметов внутри не нашлось
Фото: Вячеслав Коваленко
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В Орле брошенная сумка обеспокоила спасателей. Для дежурства на улицу Молодежную сотрудники пожарно-спасательной части выезжали после полудня в среду, 20 марта.
- Бесхозная сумка была обнаружена около жилого дома. После ее обследования взрывоопасного предмета обнаружено не было, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – семь выездов на ликвидацию пожара и четыре – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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