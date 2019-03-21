У орловской «Спецавтобазы» сменится руководитель

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-21T10:24:21+03:00

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У орловского МУП «Спецавтобаза» сменится руководитель. Александр Байдак, возглавлявший предприятие, свой пост покидает.

Об этом стало известно на состоявшемся накануне заседании комитета Горсовета по ЖКХ. Александр Байдак стоял у руля «Спецавтобазы» почти год, до этого он руководил другим муниципальным предприятием – «Зелентстроем».

На комитете обсуждалось финансовое состояние «Спецатовтобазы». Так, за предприятием числится задолженность по кредитам в сумме 64 миллиона рублей, плюс 6,4 миллиона – задолженность дебиторская.

- Мэр Орла поручил контрольно-счетной палате провести проверку работы МУПа нынешней зимой, - сообщили "КП" в пресс-службе Орловского горсовета.

ИСТОЧНИК KP.RU