У орловской «Спецавтобазы» сменится руководитель
У орловского МУП «Спецавтобаза» сменится руководитель. Александр Байдак, возглавлявший предприятие, свой пост покидает.
Об этом стало известно на состоявшемся накануне заседании комитета Горсовета по ЖКХ. Александр Байдак стоял у руля «Спецавтобазы» почти год, до этого он руководил другим муниципальным предприятием – «Зелентстроем».
На комитете обсуждалось финансовое состояние «Спецатовтобазы». Так, за предприятием числится задолженность по кредитам в сумме 64 миллиона рублей, плюс 6,4 миллиона – задолженность дебиторская.
- Мэр Орла поручил контрольно-счетной палате провести проверку работы МУПа нынешней зимой, - сообщили "КП" в пресс-службе Орловского горсовета.
ИСТОЧНИК KP.RU