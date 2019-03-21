В орловской глубинке добровольцы помогли тушить пожар в жилом доме
В орловской глубинке добровольцы помогли тушить пожар в жилом доме. ЧП произошло ночью 20 марта в селе Елагинские Дворы Урицкого района.
Добровольная пожарная команда «Подзавалово» приехала к месту пожара первой. От огня удалось спасти рядом стоящие гараж и сарай.
- В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, кровля сгорела и обрушилась, - сообщили «КП» в ГУ МЧС России по Орловской области.
Причину пожара и размер ущерба предстоит установить специалистам. Пострадавших нет.
Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них – семь выездов на ликвидацию пожара и четыре – на различные происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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