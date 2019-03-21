2019-03-21T09:49:46+03:00
Общество

Орловские подростки поделятся идеями социальных проектов на международном конкурсе

Участие может принять тот, кто хочет сделать что-то важное и полезное для своих сверстников
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Орловские подростки поделятся идеями социальных проектов на международном конкурсеОрловские подростки поделятся идеями социальных проектов на международном конкурсеФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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Орловские подростки поделятся идеями социальных проектов на международном конкурсе. Участие может принять тот, кто хочет сделать что-то важное и полезное для своих сверстников или же стать частью команды проектов по популяризации литературы среди молодежи.

Участники конкурса могут либо предложить свой собственный проект, либо присоединиться к чужой заявке в качестве волонтера. Число людей в проекте волонтера также повлияет на оценку жюри. Основные критерии для оценивания - оригинальность идеи, реалистичность ее воплощения, актуальность социальной проблемы, возможность реализации проекта в любом регионе или стране волонтерским движением.

Победившие проекты будет реализовывать Фонд «Живая классика» с поддержкой Группы компаний «Просвещение» и президентским грантом на развитие гражданского общества. У Фонда уже был опыт такой работы – проект по записи аудиоспектаклей для слепых и слабовидящих детей «Вслух!». Его авторами стали участники конкурса чтецов. Всего по проекту планируется записать 70 аудиоспектаклей.

- Конкурс социальных проектов поможет подросткам понять, как создаются проекты, причем самые разные, будь то бизнес или социальные, потому что механика и законы у них одни и те же. Участники научатся создавать команды и распределять роли, планировать, вести переговоры и еще многому-многому другому, - рассказала президент Фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

- Конкурс дает возможность научиться применять на практике все, чему научился подросток, создавать ценность для себя и окружающих. Наша роль в этом процессе – поддержать ребят, помочь поверить в свои силы и таланты, - считает президент управляющей компании «Просвещение» Михаил Кожевников.

Принять участие в конкурсе может любой подросток в возрасте 10-18 лет вне зависимости от места жительства и национальности. Для этого необходимо оставить заявку с описанием идеи своего социального проекта на сайте https://youngreaders.ru/school до 15 апреля. Пять лучших идей получат поддержку в реализации, а их авторы станут кураторами проектов международного уровня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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