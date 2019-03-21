В столкновении иномарок в Орле пострадала 20-летняя девушка

СЕГОДНЯ 09:48 2019-03-21T09:48:19+03:00

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В Орле на Васильевской улице столкнулись две легковых иномарки. В ДТП травмы получила девушка-пассажир одного из автомобилей.

Авария случилась накануне, 20 марта. Около половины третьего часа дня водитель ехал за рулем автомобиля марки «Дачиа» по Васильевской в сторону 1-й Посадской улицы в направлении 2-й Посадской.

- При повороте налево он допустил столкновение с автомобилем «Ауди», который следовал по Васильевской со стороны улицы Колхозная в направлении 1-Посадской прямо, - сообщили «КП» в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

20-летняя пассажир «Ауди» травмировалась, врачи осмотрели ее и направили на амбулаторное лечение.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 13 ДТП, из них 1 ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения, погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU