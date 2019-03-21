Хиты Виктора Цоя прозвучат на орловской сцене
С орловской сцены прозвучат хиты Виктора Цоя и группы «Кино». Исполнит их трибьют-группа «Игра» 30 марта.
Площадкой для проведения мероприятия станет ресторан «Лига чемпионов».
- Мы ждём вас на концерте группы «Игра» с тем, чтобы разделить то общее, что у нас есть - любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для нас не пустой звук, - приглашают всех любителей русского рока на встречу организаторы.
Билеты можно купить уже сейчас в режиме онлайн. Стоимость 400 рублей, в день концерта ценник вырастет до 600.
КОГДА, ГДЕ?
Наугорское ш-се, 5а
30 марта в 20.00
ИСТОЧНИК KP.RU
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