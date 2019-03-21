2019-03-21T09:40:19+03:00
Звезды

Хиты Виктора Цоя прозвучат на орловской сцене

Концерт трибьют-группы «Игра» состоится 30 марта
Ольга СУПОНЕВА
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Фото: организаторыФото: организаторы
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С орловской сцены прозвучат хиты Виктора Цоя и группы «Кино». Исполнит их трибьют-группа «Игра» 30 марта.

Площадкой для проведения мероприятия станет ресторан «Лига чемпионов».

- Мы ждём вас на концерте группы «Игра» с тем, чтобы разделить то общее, что у нас есть - любовь и привязанность к легендарному музыканту, автору и исполнителю своих песен, живущему в наших сердцах художнику, чье имя для нас не пустой звук, - приглашают всех любителей русского рока на встречу организаторы.

Билеты можно купить уже сейчас в режиме онлайн. Стоимость 400 рублей, в день концерта ценник вырастет до 600.

КОГДА, ГДЕ?

Наугорское ш-се, 5а

30 марта в 20.00

ИСТОЧНИК KP.RU

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