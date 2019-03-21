Орловцев просят сообщить, где торгуют смертью

СЕГОДНЯ 09:25 2019-03-21T09:57:46+03:00

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В Орловской области продолжается антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью». Цель ее – привлечь внимание общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их потребления.

В рамках акции полицейские проводят встречи с представителями молодого поколения. На днях стражи порядка рассказали об опасности потребления наркотиков и всех пагубных последствиях, которые ждут тех, кто связался с запрещенными веществами, студентам техникума.

- Полицейские провели профилактическую беседу и рассказали подросткам о вреде наркотических веществ, а также о правилах толерантности и законопослушного поведения. В конце встречи сотрудники полиции ответили на все вопросы, которые активно задавали участники мероприятия, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU