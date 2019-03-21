Первый урожай овощей вырос в теплицах под Орлом

СЕГОДНЯ 09:14 2019-03-21T09:14:37+03:00

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В Орловском районе в теплицах вырос первый урожай овощей. В скором времени свежие огурцы и помидоры поступят на прилавки местных магазинов.

Тепличный комплекс в поселке Альшанские Выселки Орловского района занимает площадь в 7,5 гектаров, круглогодично он позволяет собирать почти четыре с половиной тысячи тонн свежих овощей. Отметим, что первая теплица была открыта в конце прошлого года.

- Тепличный комплекс оснащен передовыми технологиями. Здесь созданы максимально благоприятные условия, которые позволяют выращивать продукты самого высокого качества. Проект овощеводства закрытого грунта площадью 15 га общим объемом инвестиций свыше 3,8 млрд рублей, который реализует компания ООО «АПК «Кумир», внесет значимый вклад в государственную программу импортозамещения. Его практическое воплощение позволит создать порядка 230 рабочих мест, обеспечит серьезные налоговые поступления в бюджет, - поделились с «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU