Орловца осудили за пьяную езду

СЕГОДНЯ 16:09 2019-03-20T16:09:26+03:00

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Жителя Краснозоренского района Орловской области осудили за пьяную езду. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование. Тогда орлоыец заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишился прав на год и 7 месяцев.

- Принимая во внимание, что мужчина признал вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав на срок 2 года, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU