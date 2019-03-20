Орловца осудили за пьяную езду
Ранее мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование
Орловца осудили за пьяную ездуФото: Архив "КП"
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Жителя Краснозоренского района Орловской области осудили за пьяную езду. Ранее мужчина уже привлекался к ответственности за отказ проходить медицинское освидетельствование. Тогда орлоыец заплатил штраф в размере 30 тысяч рублей и лишился прав на год и 7 месяцев.
- Принимая во внимание, что мужчина признал вину и раскаялся, суд назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ с лишением прав на срок 2 года, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
Пока приговор в законную силу не вступил.
ИСТОЧНИК KP.RU