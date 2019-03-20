На Черкасской в Орле демонтируют гаражи

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-20T15:46:52+03:00

Убрать незаконные конструкции самостоятельно их владельцы могут до 29 марта

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В Орле продолжают демонтаж незаконно установленных на городской земле гаражей. В этот раз в опалу попали конструкции на улице Черкасской, убрать их самостоятельно владельцам предлагают до 29 марта.

Речь идет о гаражах, расположенных возле дома №100.

- В случае, если собственники не произведут самостоятельный демонтаж, местом хранения конструкций и имущества станет территория МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке города Орла» (Новосильское шоссе, 18), - сообщили «КП» в пресс-службе администрации Орла.

ИСТОЧНИК KP.RU