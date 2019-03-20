Больше полутора миллионов задолжала орловская фирма рабочим

СЕГОДНЯ 15:39 2019-03-20T15:40:40+03:00

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В Орловской области Следственный Комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы работникам фирмы. Организация «МК Латуни» задолжала своим сотрудникам более 1 миллиона 700 тысяч рублей.

По данным следствия, свои деньги сотрудники мценского предприятия не получали с ноября прошлого года.

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

Сейчас следователи изучают все детали, в том числе бухгалтерию организации. Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU