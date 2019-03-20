СЕГОДНЯ 15:17 2019-03-20T15:17:54+03:00

В 2018 году в Орле спилили деревьев больше, чем посадили Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

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Вопрос о сносе аварийных деревьев и посадке новых обсудили чиновники на минувшем заседании комитета по ЖКХ 20 марта. По данным властей, в 2018 году в Орле спилили деревьев больше, чем посадили.

За минувший год в городе убрали около трех тысяч деревьев, посадили – около 1400. Такую разницу чиновники объяснили массовыми ремонтными работами по благоустройству общественных пространств.

Всего на спил деревьев было потрачено 2,3 миллиона рублей. Контроль за спилом зеленых насаждений, по словам чиновников, будет усилен.

Напомним, ранее по Орлу прокатился ряд скандалов, связанных с вырубкой деревьев. Последним таким событием стал случай сноса деревьев возле храма Михаила Архангела. Тогда городская администрация объяснила это тем, что деревья были сухостоем, некоторые имели критический угол наклона, некоторые – были больны.

ИСТОЧНИК KP.RU