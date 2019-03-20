2019-03-20T14:35:23+03:00
Общество

В Орле решат проблему с «пробками»

На полосах движения нанесут новую разметку или вовсе ее заменят
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле решат проблему с «пробками»В Орле решат проблему с «пробками»Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

О проблеме «пробок» поговорил начальник орловского УГИБДД Александр Коршунов на минувшей пресс-конференции с журналистами. Заторы в утренние и вечерние часы становится еще более актуальным для орловчан.

Так, по словам полковника полиции, часто пробка собирается из-за дорог, которые, имея две полосы движения, сужаются. Образуется эффект так называемого «бутылочного горлышка».

Начальник УГИБДД сообщил, что эта проблема не раз озвучивалась на комиссиях по БДД. Вероятнее всего вопрос будет решаться путем нанесения новой разметки или вовсе ее замены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле скорректируют графики движения автобусов
На Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизма
Больше трех лет не платила налоги орловская фирма
На Орловщине обследуют состояние гарантийных дорог
19-летний орловец попался на краже автокосметики
Недействительными признал суд водительские права четверых орловчан
Неуплата алиментов обернулась для орловца уголовным делом
Из плена льда высвобождаются реки на Орловщине
О дополнительных фактах в уголовных делах рассказали орловцы руководителю следственного управления
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Жилой дом полыхал ночью в орловской глубинке
Пожилого мужчину сбил «Ауди» на улице Цветаева в Орле
В Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвала
Профилактикой мошенничеств в Орле занялись полицейские и общественники
На Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизма
Специально обученные активисты защитят Орел от ЧС наряду с профессионалами
«Дом волшебников»: орловцев приглашают на выставку к юбилею Театра кукол
В Орле составят график сноса рекламных конструкций
На «отлично» нормы ГТО сдали больше тысячи орловчан
«Его Величество театр» предстанет перед орловцами в библиотеке Бунина
Как орловцам получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала
Глава Орловщины встретился с Патриархом Кириллом
Под уголовное дело попал орловец, учинив драку с собутыльником
Рейд на железнодорожных переездах провели орловские полицейские
На попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцев
Неправильное использование печи привело к пожару в жилом доме орловской глубинки