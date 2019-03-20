В Орле решат проблему с «пробками»

СЕГОДНЯ 14:35 2019-03-20T14:35:23+03:00

На полосах движения нанесут новую разметку или вовсе ее заменят

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О проблеме «пробок» поговорил начальник орловского УГИБДД Александр Коршунов на минувшей пресс-конференции с журналистами. Заторы в утренние и вечерние часы становится еще более актуальным для орловчан.

Так, по словам полковника полиции, часто пробка собирается из-за дорог, которые, имея две полосы движения, сужаются. Образуется эффект так называемого «бутылочного горлышка».

Начальник УГИБДД сообщил, что эта проблема не раз озвучивалась на комиссиях по БДД. Вероятнее всего вопрос будет решаться путем нанесения новой разметки или вовсе ее замены.

ИСТОЧНИК KP.RU