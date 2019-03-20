В Орле скорректируют графики движения автобусов

СЕГОДНЯ 13:22 2019-03-20T13:22:29+03:00

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Орловцы продолжают жаловаться на несоблюдение графиков движения общественного транспорта в вечернее время. Свои обращения по этой проблеме жители Орла присылают в социальные сети первым лицам города.

Напомним, ранее главе администрации Орла поступили жалобы от рабочих сталепрокатного завода и «Спецавтобазы». Орловцы из-за отсутствия транспорта не могли уехать домой. Теперь новый график для общественного транспорта разработают с учетом рабочих смен. Об этом сообщил Александр Муромский.

- Перевозчикам, у которых были выявлены нарушения, направлены соответствующие претензии и выставлены штрафные санкции, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU