2019-03-20T13:22:29+03:00
Общество

В Орле скорректируют графики движения автобусов

Новое расписание для общественного транспорта разработают с учетом рабочих смен орловчан
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
Поделиться:
В Орле скорректируют графики движения автобусовВ Орле скорректируют графики движения автобусовФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
Изменить размер текста:

Орловцы продолжают жаловаться на несоблюдение графиков движения общественного транспорта в вечернее время. Свои обращения по этой проблеме жители Орла присылают в социальные сети первым лицам города.

Напомним, ранее главе администрации Орла поступили жалобы от рабочих сталепрокатного завода и «Спецавтобазы». Орловцы из-за отсутствия транспорта не могли уехать домой. Теперь новый график для общественного транспорта разработают с учетом рабочих смен. Об этом сообщил Александр Муромский.

- Перевозчикам, у которых были выявлены нарушения, направлены соответствующие претензии и выставлены штрафные санкции, - сообщили «КП» в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Орле решат проблему с «пробками»
На Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизма
Больше трех лет не платила налоги орловская фирма
На Орловщине обследуют состояние гарантийных дорог
19-летний орловец попался на краже автокосметики
Недействительными признал суд водительские права четверых орловчан
Неуплата алиментов обернулась для орловца уголовным делом
Из плена льда высвобождаются реки на Орловщине
О дополнительных фактах в уголовных делах рассказали орловцы руководителю следственного управления
В Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк отметили Международный день клиента
Жилой дом полыхал ночью в орловской глубинке
Пожилого мужчину сбил «Ауди» на улице Цветаева в Орле
В Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвала
Профилактикой мошенничеств в Орле занялись полицейские и общественники
На Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизма
Специально обученные активисты защитят Орел от ЧС наряду с профессионалами
«Дом волшебников»: орловцев приглашают на выставку к юбилею Театра кукол
В Орле составят график сноса рекламных конструкций
На «отлично» нормы ГТО сдали больше тысячи орловчан
«Его Величество театр» предстанет перед орловцами в библиотеке Бунина
Как орловцам получить ежемесячную выплату из средств материнского капитала
Глава Орловщины встретился с Патриархом Кириллом
Под уголовное дело попал орловец, учинив драку с собутыльником
Рейд на железнодорожных переездах провели орловские полицейские
На попытках вынести из магазинов спиртное за выходные попались трое орловцев
Неправильное использование печи привело к пожару в жилом доме орловской глубинки