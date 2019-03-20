2019-03-20T13:13:02+03:00
Общество

На Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизма

В сравнении с прошлогодними показателями количество ДТП в области сократилось больше, чем на 15 %
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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На Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизмаНа Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизмаФото: Архив "КП"
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Начальник орловского УГИБДД Александр Коршунов подвел итоги работы управления за минувший период 2019 года. Одной из главных тем, затронутых полковником полиции, стало состояние аварийности на Орловщине.

Так, по словам Александра Коршунова, в регионе снизился уровень дорожно-транспортного травматизма. В сравнении с прошлогодними показателями количество ДТП в области сократилось больше, чем на 15 %. А число погибших осталось на уровне 2018 года. Руководитель подразделения также отметил, что по сравнению с минувшим годом количество ДТП с участием несовершеннолетних уменьшилось на 46,2 %.

- Основными причинами ДТП остаются такие факторы как несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, нарушение пешеходами правил перехода проезжей части, - указал Александр Коршунов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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