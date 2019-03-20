2019-03-20T12:33:38+03:00
Происшествия

Больше трех лет не платила налоги орловская фирма

Компания задолжала более 11 миллионов рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Больше трех лет не платила налоги орловская фирмаБольше трех лет не платила налоги орловская фирмаФото: Архив "КП"
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Орловские Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении местной организации за неуплату налогов. За три года фирма задолжала круглую сумму.

- Руководство общества с ограниченной ответственностью «ТГА-Запад» с марта 2014 года по апрель 2017 года уклонилось от уплаты налогов на общую сумму более 11 миллионов рублей, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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