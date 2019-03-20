На Орловщине обследуют состояние гарантийных дорог

СЕГОДНЯ 12:31 2019-03-20T12:31:56+03:00

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В Орловском районе идет обследование гарантийных дорог. Совместными усилиями специалисты Управления дорожно-строительной работы и главы поселений проверят около 50 дорог, которые были отремонтированы и построены за три года.

За период 2016-2018 годов в 11 поселениях Орловского района всего было отремонтировано 44 асфальтовых и 6 щебеночных дорог. Сейчас провести полный осмотр из-за снега на обочинах не удается. Пока проверены только 26 участков. В основном дефектами являются трещины, расхождение швов, шелушение и ямочность.

Как пообещал Глава Орловского района, в срок до 22 марта обследование гарантийных дорог будет выполнено в полном объеме. Кроме того, выезды запланированы совместно с подрядчиками, проводившими ремонт асфальта. После обследования каждого участка при наличии дефектов фирмам, выполнявшим работы, направят обращения по устранению нарушений.

ИСТОЧНИК KP.RU