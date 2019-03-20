2019-03-20T11:49:21+03:00
Происшествия

19-летний орловец попался на краже автокосметики

Подозрительного покупателя вычислили сами работники магазина
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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19-летний орловец попался на краже автокосметики19-летний орловец попался на краже автокосметикиФото: Архив "КП"
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По сигналу тревожной кнопки прибыли Росгвардейцы 19 марта в один из гипермаркетов Северного района Орла. Работники магазина указали на молодого человека, который вызвал подозрение. Довольно долго парень выбирал средства по уходу за автомобилем. После этого попытался пройти через кассы, но не сумел.

Понравившиеся товары 19-летний орловец спрятал под своей курткой. На выходе его задержали сотрудники вневедомственной охраны.

- Молодой человек передан сотрудникам полиции для проведения разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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