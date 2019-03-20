19-летний орловец попался на краже автокосметики

СЕГОДНЯ 11:49 2019-03-20T11:49:21+03:00

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По сигналу тревожной кнопки прибыли Росгвардейцы 19 марта в один из гипермаркетов Северного района Орла. Работники магазина указали на молодого человека, который вызвал подозрение. Довольно долго парень выбирал средства по уходу за автомобилем. После этого попытался пройти через кассы, но не сумел.

Понравившиеся товары 19-летний орловец спрятал под своей курткой. На выходе его задержали сотрудники вневедомственной охраны.

- Молодой человек передан сотрудникам полиции для проведения разбирательства, - сообщили «КП» в пресс-службе Росгвардии по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU