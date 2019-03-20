Недействительными признал суд водительские права четверых орловчан

СЕГОДНЯ 11:41 2019-03-20T11:41:47+03:00

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Недействительными признали водительские права четверых орловчан. Удостоверений жители лишились из-зазапрещающих управление автомобилем диагнозов.

- Четверо жителей Урицкого района состоят на учете в нарышкинской и сосковской больницах с диагнозами, которые входят в Перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами, утвержденный постановлением Правительства РФ, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.

Водительские права орловцам выдали еще до их постановки на учет. Срок действия удостоверений еще не истек. Но управление автомобилем этими людьми могло угрожать жизни и здоровью окружающих.

В суд был направлен иск. Права орловцев признали недействительными. Сейчас удостоверения изъяты управлением ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU