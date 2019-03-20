Неуплата алиментов обернулась для орловца уголовным делом
О своей обязанности содержать ребенка мужчина знал, но продолжал не платить
Неуплата алиментов обернулась для орловца уголовным деломФото: Архив "КП"
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Неуплата алиментов обернулась для жителя Ливенского района уголовным делом. По решению суда мужчина был обязан содержать своего несовершеннолетнего ребенка.
Раньше орловец уже привлекался к административной ответственности за нарушение решения суда. Тогда мужчину наказали 35 часами обязательных работ. Но и эту обязанность он не исполнил.
- Зная об имеющейся обязанности платить алименты, будучи подвергнутым административному наказанию житель Ливенского района продолжил не платить. В отношении мужчины следственные органы возбудили уголовное дело по статье 157 УК РФ, - сообщили «КП» в прокуратуре Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU