Из плена льда высвобождаются реки на Орловщине

СЕГОДНЯ 11:34 2019-03-20T11:34:01+03:00

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На Орловщине реки практически полностью освободились ото льда. О ледовой обстановке в регионе отчитались спасатели.

Так, по данным сотрудников МЧС лед все еще сохраняется на непроточных водоемах. Его толщина достигает 20-25 сантиметров. В связи с этим спасатели предостерегают орловцев от трагедий на талых водоемах.

- Сейчас внешне лед по-прежнему кажется прочным. Но он стал рыхлым и слабым. Он резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу, - напоминают спасатели.

ИСТОЧНИК KP.RU