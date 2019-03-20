О дополнительных фактах в уголовных делах рассказали орловцы руководителю следственного управления

СЕГОДНЯ 10:59 2019-03-20T10:59:34+03:00

На встречу к Анатолию Щурову пришли семь орловских жителей

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Руководитель орловского следственного управления провел личный прием. На встречу к генерал-майору юстиции Анатолию Щурову пришли семь орловцев.

В основном обращения орловских жителей касались расследования уголовных дел. Орловцы делились дополнительными доводами по фактам причинения смерти по неосторожности, невыплаты зарплаты, фальсификации доказательств по гражданскому делу, совершения должностных преступлений.

- Ход рассмотрения принятых жалоб и заявлений взят руководителем следственного управления на личный контроль. В установленном законом порядке заявители будут своевременно проинформированы о результатах разрешения их обращений, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU