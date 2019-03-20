СЕГОДНЯ 10:36 2019-03-20T10:36:34+03:00

К счастью, обошлось без пострадавших

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Жилой дом полыхал ночью в орловской глубинке. ЧП произошло около полуночи в деревне Малое Думчино Мценского района.

- В результате пожара дом выгорел изнутри по всей площади, сгорела и обрушилась крыша. Огонь задел рядом стоящую деревянную хозпостройку. Она выгорела по всей площади – 100 квадратных метров, - сообщили «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Причину пожара и размер ущерба предстоит устанавить специалистам. К счастью, обошлось без пострадавших.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 11 раз, из них – семь выездов на ликвидацию пожара и четыре – на различные происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU