2019-03-20T10:27:51+03:00
Происшествия

Пожилого мужчину сбил «Ауди» на улице Цветаева в Орле

Пешехода госпитализировали медики
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской областиФото: УГИБДД УМВД России по Орловской области
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Пожилого мужчину сбил «Ауди» на улице Цветаева в Орле. ДТП произошло утром вторника, 19 марта. Водитель иномарки ехал со стороны улицы Генерала Родина в направлении Наугорского шоссе и в районе дома № 2 «Б» на Цветаева наехал на пешехода. Мужчина переходил дорогу в неположенном месте.

- В результате ДТП пешеход получил травмы и бригадой скорой помощи был доставлен в больницу Семашко. Мужчину госпитализировали, - сообщили «КП» в УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки на территории региона было зарегистрировано 17 ДТП, в результате которых один человек получил травмы. Погибших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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