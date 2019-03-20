СЕГОДНЯ 10:13 2019-03-20T10:13:45+03:00

В Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвала Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Изменить размер текста: A A

В Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвала. Вопрос об этом обсудили чиновники на минувшем заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию 19 марта.

Ранее в план приватизации муниципального имущества были включены три нежилых помещения на площади Мира. По словам представителя УМИЗ, вместо них предложено приватизировать четыре подвальные помещения. Он отметил, что все они были невостребованными.

Рыночная стоимость подвалов составляет 1 миллион 562 тысячи рублей. Еще одно помещение по улице Московской, 122, по заключению контрольно-счетной палаты Орла, чиновники предложили сдавать в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU