2019-03-20T10:13:45+03:00
Общество

В Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвала

Их рыночная стоимость составляет более полутора миллиона рублей
Валерия ЧЕРНЯВСКАЯ
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В Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвалаВ Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвалаФото: Вячеслав КОВАЛЕНКО
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В Орле в муниципальную собственность приватизируют четыре подвала. Вопрос об этом обсудили чиновники на минувшем заседании комитета по муниципальной собственности и землепользованию 19 марта.

Ранее в план приватизации муниципального имущества были включены три нежилых помещения на площади Мира. По словам представителя УМИЗ, вместо них предложено приватизировать четыре подвальные помещения. Он отметил, что все они были невостребованными.

Рыночная стоимость подвалов составляет 1 миллион 562 тысячи рублей. Еще одно помещение по улице Московской, 122, по заключению контрольно-счетной палаты Орла, чиновники предложили сдавать в аренду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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