СЕГОДНЯ 09:49 2019-03-20T09:49:57+03:00

Стражи порядка напоминают пожилым людям о бдительности и осторожности при общении с незнакомцами

Изменить размер текста: A A

Профилактикой мошенничеств в Орле занялись полицейские и общественники. В рамках проекта «Проявляя участие» они побывали в Центре социального обслуживания населения Советского района города, где пообщались с пожилыми людьми.

Стражи порядка напомнили пенсионерам о бдительности и осторожности при общении с незнакомцами. Также полицейские рассказали пожилым орловцам об основных видах мошенничества и раздали им памятки.

- В конце встречи в честь юбилея памятный адрес вручили ветерану УВД Нине Степановне Милосердовой, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU