Профилактикой мошенничеств в Орле занялись полицейские и общественники
Стражи порядка напоминают пожилым людям о бдительности и осторожности при общении с незнакомцами
Фото: УМВД России по Орловской области
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Профилактикой мошенничеств в Орле занялись полицейские и общественники. В рамках проекта «Проявляя участие» они побывали в Центре социального обслуживания населения Советского района города, где пообщались с пожилыми людьми.
Стражи порядка напомнили пенсионерам о бдительности и осторожности при общении с незнакомцами. Также полицейские рассказали пожилым орловцам об основных видах мошенничества и раздали им памятки.
- В конце встречи в честь юбилея памятный адрес вручили ветерану УВД Нине Степановне Милосердовой, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.
ИСТОЧНИК KP.RU