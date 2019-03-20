На Орловщине снизился уровень дорожно-транспортного травматизма

СЕГОДНЯ 09:22 2019-03-20T09:24:29+03:00

Количество ДТП в регионе сократилось больше чем на 15%

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В Орловской области наблюдается снижение уровня дорожно-транспортного травматизма. По последним данным, число ДТП в регионе снизилось на 15,4%.

Речь об обстановке на дорогах Орловщины шла на пресс-конференции в региональном УГИБДД, которая состоялась накануне 19 марта. Главный госавтоинспектор региона Александр Коршунов отметил, что вместе со снижением количества самих дорожно-транспортных происшествий, уменьшилось и число людей, раненых в авариях – на 36,1%. Число погибших, правда, сохранилось на уровне 2018 года. Было уделено внимание и происшествиям с участием детей.

- По сравнению с 2018 годом количество ДТП с участием несовершеннолетних уменьшилось на 46,2%, - отметил Александр Юрьевич.

Основными же причинами ДТП становятся такие факторы, как несоответствие скорости конкретным дорожным условиям, несоблюдение очередности проезда, нарушение правил проезда пешеходного перехода, управление транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения, нарушение пешеходами правил перехода проезжей части.

ИСТОЧНИК KP.RU